Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Fischbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Gaststätte (24.08.2020)

Niedereschach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Sinkinger Straße im Zeitraum von Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 16 Uhr. Unbekannte drangen über ein Fenster in das Gebäude ein, aus dem sie jedoch nichts entwendeten. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu wenden.

