Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Quad

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Pkw und ein Quad sind am Donnerstagabend in der Rosenhofstraße zusammengestoßen. Zwei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 20.15 Uhr zu dem Unfall, als ein Autofahrer von der Burgstraße geradeaus in die Rosenhofstraße fahren wollte. Dabei übersah der 44-jährige Fahrer das Quad, das in der Rosenhofstraße in Richtung Grünstadter Straße fuhr, und nahm diesem die Vorfahrt.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzten der 21-jährige Quad-Fahrer und seine 19 Jahre alte Sozia und zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Quad musste abgeschleppt werden. |cri

