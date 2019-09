Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Ticket, aber mit Betäubungsmitteln unterwegs

Freiburg (ots)

Ein 51-Jähriger war ohne Zugticket unterwegs, dafür hatte er Betäubungsmittel bei sich.

Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle am Freitagnachmittag stellten die Zugbegleiter fest, dass ein 51-jähriger, deutscher Staatsangehöriger kein Zugticket hatte. Dafür versuchte er ein Päckchen mit Betäubungsmitteln im Zug zu entsorgen. Dies war den Zugbegleitern allerding nicht entgangen. Bei der Ankunft der Regionalbahn am Hauptbahnhof Freiburg übergaben sie den 51-Jährigen samt Betäubungsmitteln an Kräfte der Bundespolizei. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Bundespolizisten ein weiteres Päckchen auffinden. Insgesamt hatte der Mann 74 Gramm (brutto) Haschisch bei sich, sowie eine Feinwaage. Das Haschisch und die Feinwaage wurden sichergestellt. Zuständigkeitshalber wurde der 51-Jährige samt den sichergestellten Gegenständen an die Landespolizei in Freiburg übergeben. Neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich auch wegen Erschleichen von Leistungen verantworten.

