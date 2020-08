Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. KN) Unbekannter streift Mauer (24.08.2020)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Schmelzestraße ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer (7,5 t) fuhr die Schmelzestraße entlang und touchierte eine Mauer, als er ausscherte, um an einem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell