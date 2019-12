Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 350 l Dieselkraftstoff gestohlen

Northeim (ots)

Baustelle A7 nahe der Bundesstraße 241 - Zwischen Freitag, 29.11.2019, 12.00 Uhr und Montag, 02.12.2019, 07.00 Uhr

HÖCKELHEIM (fal) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf dem Gelände der Baustelle an der A 7 in Höhe der Anschlussstelle Northeim/West aus dem Tank eines Radladers rund 350 l Dieselkraftstoff abgezapft und gestohlen. Der Straßenbaufirma aus Niemetal entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 420 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

