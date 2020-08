Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Weiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Dorfladen (25.08.2020)

Königsfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Hardtstraße am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr. Ein Unbekannter drang über ein Fenster in einen Lagerraum und von dort in einen Verkaufsraum ein. Hier versuchte er vergeblich, die Tageskasse aufzuhebeln. Aus dem Laden entwendete der Unbekannte anschließend Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro und hinterließ am Fenster Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier St. Georgen, 07724 9495-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell