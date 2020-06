Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, L 107 - Motorradfahrer leicht verletzt

Mühlenbach (ots)

Mit offenbar nur leichteren Verletzungen endete am Donnerstagnachmittag eine Ausfahrt für einen Motorradfahrer auf der L 107. Der 65-jährige BMW-Fahrer war mit seiner Reiseenduro als Teil einer vierköpfigen Gruppe in Richtung Gutach unterwegs, als er kurz vor 15 Uhr im Bereich einer Linkskurve in den Grünstreifen und dadurch ins Schlingern geriet. In der Folge kollidierte der Mann und seine Maschine mit einer Leitplanke und stürzte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mittsechziger ins Krankenhaus, während sein Motorrad durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/rs

