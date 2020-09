Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch, Alte Kirchstraße, 54411 Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Hermeskeil. Im Zeitraum von Freitag, den 28.08.2020, bis Mittwoch, den 02.09.2020, wurde versucht in das Technikgebäude eines Telekommunikationsanbieters in der Straße "Alte Kirchstraße" einzubrechen. Die unbekannten Täter beschädigten den Rollladen und zerstörten anschließend eine Fensterscheibe, welche sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet.

Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

