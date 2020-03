Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Dach zerkratzt; Walsrode: Heranwachsender fällt durch rasante Fahrweise auf; Neuenkirchen: Fahrradfahrer mit 2,63 Promille; Ilster: Gegen Baum - schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.03.2020 Nr. 1

01.03 / Dach zerkratzt

Soltau: Unbekannte zerkratzten am Sonntagvormittag, zwischen 10.00 und 12.10 Uhr das Dach eines Citroen, der am Carl-Mardorf-Weg abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.03 / Heranwachsender fällt durch rasante Fahrweise auf

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr auf der Sunderstraße den Fahrer eines Pkw, weil dieser zuvor rasant und mit quietschenden Reifen durch die Innenstadt fuhr. Der Heranwachsende führte im Laufe der Kontrolle auch einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,58 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen.

01.03 / Fahrradfahrer mit 2,63 Promille

Neuenkirchen: Während einer stationären Kontrolle an der Hauptstraße in Neuenkirchen am Sonntagabend, gegen 19.40 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der ohne Licht und in Schlangenlinien auf dem Radweg in Richtung B 71 fuhr. Der Mann wurde angehalten und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,63 Promille. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

29.02 / Gegen Baum - schwer verletzt

Ilster: Eine 57jährige Pkw-Fahrerin aus Munster verletzte sich am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr schwer, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Unfall ereignete sich auf der B 209, Lüneburg Richtung Munster, kurz vor der Abzweigung zur K 49. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell