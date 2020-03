Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall nach Ampelausfall; Tasche mit Bargeld aus Fahrzeug entwendet; Bispingen: Verkehrsunfall auf BAB 7; Buchholz/Aller: Auffahrunfall mit sechs Beteiligten; Walsrode: Baum fällt auf BAB 27

Heidekreis (ots)

29.02.2020 / Unfall nach Ampelausfall

Soltau: Am Samstagabend kam es an der sog. Rathauskreuzung in Soltau zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 47-jährige Fahrradfahrerin übersah den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Aufgrund eines anderen Verkehrsunfalles war die Ampelanlage an der Kreuzung zuvor ausgefallen und es galt die entsprechende Beschilderung.

28./29.02.2020 / Tasche mit Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Soltau: In der Nacht zu Samstag schlägt eine unbekannte Person auf einem hoteleigenen Parkplatz in der Lüneburger Straße die Scheibe der Fahrertür eines Transporters ein und entwendet daraus eine Tasche mit Bargeld. Täterhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191-93800.

28.02.2020 / Verkehrsunfall auf BAB 7

BAB7 / Bispingen: Am Freitag in den Abendstunden kam es im Bereich Bispingen, Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen auf dem mittleren Fahrstreifen. Als der 46-jährige Fahrer eines Daimler Benz aus Hamburg die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Klein-Busses eines 42-Jährigen aus dem Bereich Celle falsch einschätzte, kam es zu einer Auffahrkollision, wodurch der Daimler Benz anschließend noch unkontrolliert gegen die Mittelschutzplanke stieß und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Im Unfallgeschehen verletzte sich der Unfallverursacher leicht und wurde zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die beiden Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden i.H. von ca. 22000 Euro.

29.02.2020 / Auffahrunfall mit 6 Beteiligten

BAB7 / Buchholz/Aller: Am Samstag in den Mittagsstunden kam es auf der BAB 7, im Bereich Buchholz/Aller, Fahrtrichtung Hamburg, in einem Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall, an dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Als die Fahrerin eines Mercedes aus Bielefeld auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, brachte der Fahrer eines Skoda aus Gütersloh sein Fahrzeug dahinter zum Stillstand. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes aus Kiel konnte ein Auffahren auf den Skoda nicht mehr verhindern und schob diesen auf den davor stehenden Pkw auf. Hinter den unfallbedingt stehenden Fahrzeugen bremsten die nachfolgenden Fahrzeugführer eines Toyota aus Hildesheim und eines Fiat aus Minden ab und kamen dadurch zum Stehen. In diese Fahrzeuge fuhr dann der nachfolgende Fahrer eines Audi aus Hildesheim mit großer Wucht, wodurch es zu einer erneuten Kollision der Fahrzeuge kam. Im Unfallgeschehen wurden vier Fahrzeuginsassen verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht werden. Vier Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Für die Unfallaufnahme musste der linke von zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu einem längeren Stau. Gesamtschaden ca. 25000 Euro

Baum fällt auf BAB 27

BAB27 / Walsrode: Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, stürzte aufgrund von Windeinwirkung eine Birke an der A 27, Richtungsfahrbahn Hannover, kurz vor der AS Walsrode West, auf den rechten Fahrstreifen. Für die Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr Walsrode musste der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Zu größeren Beeinträchtigungen kam es jedoch nicht. In Oerbke stürzte zeitgleich eine ca. 20 Meter hohe Fichte auf die Fallingbosteler Straße. Dieser Baum wurde durch die Feuerwehr Bad Fallingbostel entfernt. Auch hier kam es nicht zu größeren Beeinträchtigungen. In beiden Fällen kam es nicht zu Personenschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell