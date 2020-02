Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Leiter des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel geht in Pension

28.02.2020

Leiter des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel geht in Pension

Bad Fallingbostel: Mit Ablauf des Monats Februar verlässt der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Bensch nach fast 45 Jahren den aktiven Dienst der Polizei: Viereinhalb Jahrzehnte im Staatsdienst, die insbesondere durch die Arbeit im Verkehrsbereich geprägt waren. Der Leiter des Kommissariats in Bad Fallingbostel wurde am Freitag feierlich von Polizeidirektor Stefan Sengel in den Ruhestand verabschiedet. Drei Jahre war er verantwortlich für das Personal und die Dienststelle in der Heidestadt. Bad Fallingbostel bezeichnet Bensch als seine polizeiliche Heimat, sein berufliches Zuhause. Nun bereitet er sich auf die Zeit nach der Polizei vor. Sein Hund, sein Motorrad und ein genehmigter Bauplan des Landkreises bestimmen ab nun seinen Alltag, in dem er sich am meisten auf die "frei zu gestaltende Zeit" freut, so der Pensionär. Ein erster Kurzurlaub mit Gleichgesinnten, die das Interesse an (historischen) Eisenbahnfahrten und -museen teilen, ist geplant und steht kurz vor der Umsetzung.

1975 startete Andreas Bensch als 17-Jähriger sein Polizeileben mit der Grundausbildung in Braunschweig. Nach der Ausbildung und einem dreimonatigen Dienst in einer Hundertschaft verschlug es ihn 1977 in den Boots- und Streifendienst zum Revier nach Nienburg. Von dort ging es nach Walsrode und anschließend für fünf Jahre nach Rotenburg, wo er eine Dienstabteilung führte. 1989 kehrte er in den damaligen Landkreis Soltau-Fallingbostel zurück, wurde Dienstabteilungsleiter in Walsrode und wechselte in dieser Funktion 1993 nach Fallingbostel. Im Herbst 2000 gab er für ein halbes Jahr sein Wissen als Fachlehrer für Verkehrslehre in Hannover weiter und qualifizierte sich kurz nach seiner Rückkehr für das Präventionsteam als Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion. Nach zwei Jahren wurde er Leiter der Verfügungseinheit mit Sitz in Bad Fallingbostel, ab 2014 Leiter des Einsatz- und Streifendienstes und schließlich 2017 Kommissariatsleiter. Als prägend bezeichnet er neben den vielen Erlebnissen im allgemeinen Dienst seine Zeit während der ersten Proteste im Zusammenhang mit der Atomkraft, seine Erfahrungen in vielen Projekten, beispielsweise das "Schutzengelprojekt", das er zehn Jahre begleitete oder die eher polizeifremde Aufgabe der Baubegleitung des neuen Dienstgebäudes sowie die Fusion der verschiedenen Dienstbereiche in Bad Fallingbostel zu einer Dienststelle. Der Polizei verdanke er viel und nehme positive Erinnerungen mit, freue sich aber nun gemeinsam mit seiner Frau auf die anstehende Zeit, so der scheidende Dienststellenleiter.

