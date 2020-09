Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in der Grundschule Farschweiler

Farschweiler (ots)

Durch Zeugen wurden der Rettungsleitstelle und der Polizei Rauchschwaden und Brandgeruch in Farschweiler mitgeteilt. In der dortigen Grundschule konnte dann der Entstehungsort im Hackschnitzelbunker der Heizungsanlage lokalisiert werden. Die eintreffenden Feuerwehren der Ortsgemeinden Farschweiler, Thomm, Osburg und Waldrach konnten die Brandentstehung um kurz nach zwei Uhr eindämmen. Ursache dürfte ein technischer Defekt der Heizungsanlage gewesen sein. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Da die Schule stark durchraucht war, ist noch nicht geklärt, ob der Unterricht am Folgetag stattfinden kann. Im Einsatz waren die oben genannten Feuerwehren mit ca. 50 Mann und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.

