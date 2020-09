Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldungen über Verkehrsunfallfluchten - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Fahrerflucht in Friedewald

Friedewald. Am Samstag (29.08.), zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte eine 68-jährige Frau aus Heringen ihren roten Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Herfaer Straße in Friedewald. Ein bislang unbekannter Täter fuhr vermutlich aus der benachbarten Parklücke und streifte den Corsa der Heringerin am Heck. Ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Täter von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeidienststelle Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht in Niederaula

Niederaula. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, am Montag (31.08.), zwischen 07:00 Uhr und 13:15 Uhr, den geparkten, schwarzen, Renault Megan einer 38-jährigen Frau aus Haunetal. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hersfelder Straße abgestellt. Am Renault entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dacheindeckung und Regenrinne bei Fahrerflucht beschädigt

Kirchheim. Am Montagnachmittag (31.08.), befuhr vermutlich ein Lkw-Fahrer die leicht abschüssige Bahnhofstraße aufsteigend in Richtung Industriestraße. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in 3 Meter Höhe gegen einen Dachvorsprung. Durch den Anstoß wurde die Dacheindeckung sowie die Regenrinne beschädigt. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Am Dach entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeistation oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

