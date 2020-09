Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung -

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Lauterbach - In der Nacht zu Dienstag (01.09.) hatten es Unbekannte auf ein Bürogebäude in der Fuldaer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dies. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Einbruch in Cafe

Lauterbach - In der Nacht von Montag (31.08.) auf Dienstag (01.09.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Cafe in der Straße "Am Wörth". Die Diebe durchsuchten das Cafe und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Hauswand mit Farbe beschmiert

Freiensteinau / Ober-Moos - Zwischen Freitag (28.08.) und Montag (31.08.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Nieder-Mooser-Straße. Die Täter beschmierten die Hauswand eines Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Gartenhütte

Freiensteinau / Nieder-Moos - Zwischen Samstag (29.08.) und Montag (31.08.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte auf einem Campingplatz in der Anlage "Am Camping" ein. Die Täter brachen einen Anbau auf und stahlen zwei 11 kg Gasflaschen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 120 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld - In der Nacht zu Montag (31.08.) versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in der Schwabenröder Straße einzubrechen. Die Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt in das Haus zu verschaffen, was jedoch missglückte. Es entstand durch die Tat ein geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell