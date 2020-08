Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau / Friedlos - Am Freitag (28.08.), gegen 13:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße. Die Täter gelangten über eine Kellertür in das Haus und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch einen Zeugen konnte gegebenenfalls ein Mittäter an einem Nachbarhaus beobachtet werden. Dieser machte sich in verdächtiger Art und Weise an einer Kellertür zu schaffen. Der Zeuge beschrieb den Mann wie folgt: Circa 25 bis 35 Jahre alt, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart und er war mit einem bunten T-Shirt bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell