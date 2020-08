POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Sonntag (30.08.) entstand bei einem Unfall in Fulda Sachschaden in Höhe von rund 12.300 Euro. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug gegen 16:50 Uhr in Fulda auf dem Gelände einer Tankstelle in der Pacelliallee ab und vergaß, den Audi gegen Wegrollen zu sichern. Der Audi rollte vorwärts gegen ein Schild der Tankstelle und dann über die Straße gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht unter der dortigen Brücke abgestellten BMW. Dieser wurde durch den Anstoß nach vorne katapultiert, sodass zudem ein Frontschaden entstand.

