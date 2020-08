Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra - Am Sonntag (30.08.), gegen 18:45 Uhr, fuhren ein Mercedes-Fahrer aus Langenselbold und ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld an der Anschlussstelle Bebra-Süd auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Hersfeld auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens musste der Fahrer aus Langenselbold verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah der nachfolgende Fahrer aus Bad Hersfeld zu spät und fuhr auf. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

(PST Rotenburg a. d. Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell