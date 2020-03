Polizei Münster

POL-MS: Mit 1,82 Promille auf E-Scooter unterwegs - Blutprobe

Münster (ots)

Ein 33-Jähriger war am Sonntagmorgen (1.3., 1:18 Uhr) an der Hammer Straße betrunken auf einem E-Scooter unterwegs.

Polizisten sahen den führerscheinlosen Münsteraner in Schlagenlinien auf dem Radweg in Richtung Süden fahren und stoppten ihn. Die Beamten rochen direkt Alkohol in seiner Atemluft. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell