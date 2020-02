Polizei Münster

POL-MS: Fußgänger auf der Umgehungsstraße tödlich verletzt

Münster (ots)

Am frühen Samstag Morgen befuhr ein Augenzeuge gegen 02:24 Uhr des 29. Februar die Umgehungsstraße in Richtung Autobahn. In Höhe des Albersloher Weges bemerkte er eine männliche Person, die auf dem linken Fahrstreifen der Umgehungsstraße tanzte. Er wich dem Fußgänger nach rechts aus. Die nachfolgende 25-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Borken konnte dem 33-jährigen Münsteraner nicht mehr rechtzeitg ausweichen und kollidierte mit diesem. Trotz notärztlicher Versorgung und Reanimation erlag der Fußgänger noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen hinzugezogen und der PKW sichergestellt. Die Richtungs-fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und Verkehrsmaßnahmen durchgeführt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell