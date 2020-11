Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen zwei Camper - Zeugen gesucht (21.11.2020 bis 25.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, die Unbekannte an zwei Camping- Anhängern in der Straße "Am Pfeiferhölzle" begangen haben. Die Täter zerstachen an den dort geparkten Campern mehrere Reifen. Des Weiteren wurden die Rücklichter an einem Wohnwagen der Marke Citroën beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 9950, zu wenden.

