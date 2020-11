Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz (Bad Dürrheim) - Brand eines Schulgebäudes (26.11.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat sich in der Schulstraße in Bad Dürrheim ein Brand ereignet. Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei rückten gegen 0.30 Uhr zum Brand einer Schule aus. Beim Eintreffen brannten Teile einer Holzverblendung im Eingangsbereich der Realschule. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Schaden unter Kontrolle zu bringen. Am Gebäude entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Schule bleibt wegen des starken Rauchgeruchs voraussichtlich mehrere Tage geschlossen. Zur Brandursache gibt es bislang keine Hinweise. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

