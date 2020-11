Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 11-Jährige von Straßenbahn erfasst

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte offenbar ein 11-jähriges Mädchen am Dienstagvormittag in Karlsruhe, als es beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst wurde und dabei nur leichte Verletzungen erlitt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich die 11-Jährige gegen 07:15 Uhr an der Haltestelle Hirtenweg-Technologiepark. Dort wollte sie die Gleisanlage an einem Übergang in westlicher Richtung überqueren. Offenbar ohne zu schauen lief das Mädchen an zwei bereits vor den Schienen wartenden Schülern vorbei und trat auf die Gleise, wo sie von einer von links herannahenden Straßenbahn der Linie 6 erfasst und nach rechts weggeschleudert wurde.

Durch den Zusammenstoß sowie den anschließenden Sturz erlitt die 11-Jährige außer einer Prellung sowie Schürfwunden glücklicherweise keine schwereren Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten das Mädchen zunächst vor Ort und brachten sie anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus, welches sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

