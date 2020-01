Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Schleuser auf der Autobahn festgenommen

Bad Gottleuba (ots)

Am Dienstagabend (07.01.2020) nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggeißhübel einen Schleuser fest, welcher zuvor vier syrische Staatsangehörige nach Deutschland geschleust hatte.

Gegen 19:15 Uhr fiel den Bundespolizisten auf der A17 ein in Richtung Dresden fahrender PKW Opel Zafira auf, welcher mit mehreren Personen besetzt war. Die Beamten forderten daraufhin den Fahrer auf, ihnen bis zum nächsten Autobahnparkplatz "Am Heidenholz" zu folgen. Der Fahrer des Opel hielt daraufhin im Schutze der Dunkelheit auf dem Seitenstreifen der Autobahn an, um gleich wieder weiter zu fahren.

Die Beamten erkannten, dass sich im dem zuvor voll besetzten Fahrzeug nur noch der Fahrer befand, und forderten eine weitere Streife zur Unterstützung an.

Die angeforderte Polizeistreife suchte kurz darauf den Fahrbahnrand ab und stellte in einem Graben neben der Autobahn vier Personen fest, welche versuchten sich dort zu verstecken. Bei diesen vier Personen handelte es sich um die Personen, welche zuvor aus dem Opel gestiegen waren.

Bei den vier Personen handelte es sich ersten Ermittlungen zufolge um syrische Staatsangehörige (Männer im Alter 20 - 26 Jahren), welche im Laufe der polizeilichen Sachbearbeitung ein Schutzersuchen stellten und anschließend an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet wurden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 47-jährigen Syrer mit Wohnsitz in Österreich. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

