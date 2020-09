POL-EL: Messingen - Autofahrer flüchtet

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr einen PKW-Fahrer auf der Beestener Straße kontrollieren wollen. Der Mann missachtete jedoch sämtliche Haltesignale und flüchtete mit seinem PKW über die Messinger Straße. Hier überholte er in einer Kurve einen LKW und gefährdete dabei eine entgegenkommende Autofahrerin. Sie musste abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Seine rücksichtslose Fahrt setzte der Mann ungeachtet dessen mit hoher Geschwindigkeit fort, bog kurze Zeit später in ein Maisfeld ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend flüchtete er zu Fuß weiter, konnte jedoch durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der PKW des 52-Jährigen war mit falschen Kennzeichen versehen und nicht zugelassen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

