Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht Meergartenweg

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer parkte am 28.06.20 gegen 16:50 Uhr seinen schwarzen Ford Focus auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins im Meergartenweg in Frankenthal. Als er gegen 21:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1000 EUR belaufen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

POK'in Reinhard

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3216

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell