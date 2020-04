Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Besitzer vertreibt Einbrecher

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, erhielt der Besitzer der Kartbahn an der Mühlenstraße einen Hinweis auf einen Einbruchalarm auf seinem Smartphone. Als er sich zu der Halle begab, hörte er eine Tür zufallen, Personen sah er allerdings nicht mehr. Er informierte die Polizei. An einer Hintertür konnten diverse Aufbruchspuren festgestellt werden. Beute erlangten die Täter nicht. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich blieb erfolglos.

