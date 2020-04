Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- E-Bike Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 04.04.2020, gegen 09:45 Uhr, befährt ein 27-jähriger Wittener mit seinem E-Bike den Gedulderweg bergab in Fahrtrichtung Hattinger Straße. In Höhe der Hausnummer 68 öffnet eine 55-jährige Hattingerin die Fahrertür ihres geparkten Opel Corsa, um auszusteigen. Hierbei übersieht sie den herannahenden Fahrradfahrer woraufhin es zur Kollision zwischen ihm und der Autotür kommt. Der Fahrradfahrer stürzt auf die Fahrbahn und zieht sich leichte Verletzungen zu. Er wird durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht geringer Sachschaden.

