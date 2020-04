Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Weißer Transporter flüchtet nach Unfall

Schwelm (ots)

Eine 37-jährige Schwelmerin fuhr am Donnerstag, gegen 15:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Kirchstraße in Richtung Kirchplatz. Kurz vor dem Kirchplatz musste sie hinter einem weißen Transporter halten, der ebenfalls verkehrsbedingt hielt. Plötzlich setzte der Transporter zurück und die Schwelmerin schaffte es nicht mehr auszuweichen, so dass sie von dem Fahrzeug getroffen und leicht verletzt wurde. Als die Schwelmerin den Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam machte, schien dieser nicht interessiert und fuhr weiter. Die Schwelmerin folgte dem Transporter bis zur Untermauerstraße, wo dieser erneut anhielt. Sie stellte sich vor den Transporter, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer schubste daraufhin die Fahrradfahrerin beiseite und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Schwelmerin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Bei dem Fahrer soll es sich um einen schlanken Mann, etwa 170cm groß handeln. Er soll südländisches Aussehen haben und nur gebrochen Deutsch sprechen. Die Ermittlungen hierzu laufen derzeit. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie aber nicht.

