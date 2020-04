Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Wetter (ots)

Eine 47-Jährige fuhr am Donnerstag auf der Schwelmer Straße in Richtung Silschede. Als Sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Der hinter ihr fahrende 17-Jährige deutete den Bremsvorgang falsch und versuchte das Fahrzeug mit einem Kleinkraftrad links zu überholen, dabei kam es zum Zusammenstoß der Beteiligten. Der 17-Jährige stürzte mit seinem Zweirad und verletzte sich dabei leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

