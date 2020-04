Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Brandstiftung an der Steinbachstraße

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei, gegen 20:00 Uhr, zur Steinbachstraße in Breckerfeld zu einem Waldbrand gerufen. Augenscheinlich setzten Unbekannte ein Waldstück zwischen der Steinbachstraße und dem Brehloher Weg in Brand. Nach ersten Erkenntnissen zündeten sie eine Stoffmatratze an, die die umliegende etwa 100 Quadratmeter große Fläche in Brand setzte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die Polizei sucht nun Hinweise, zu den Tätern. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 eingereicht werden.

