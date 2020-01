Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf A65

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glück im Unglück hatte ein 48-Jähriger am Samstag (18.01.2020) gegen 16:25 Uhr. Der Autofahrer aus Homburg befuhr die A65 in Richtung Karlsruhe, als ihm auf Höhe Neustadt plötzlich schwindelig wurde. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und "schlingerte" anschließend weiter, bis der PKW an einer Hecke zum Stillstand kam. Verletzt wurde der Autofahrer hierbei nicht, es blieb bei einem Sachschaden von etwa 2.000 EUR. Die Feuerwehr Haßloch rückte aus und war mit zwei Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz.

