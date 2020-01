Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall bei Maikammer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Etwa 8.000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag (18.01.2020). Gegen 12:00 Uhr befuhr der 66-jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit seinem Auto die L516 von Neustadt an der Weinstraße kommend in Richtung Maikammer. Am dortigen Kreisverkehr übersah er den PKW eines 47-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Kirrweiler, der gerade die L515 von Kirrweiler nach Maikammer befuhr. Glücklicherweise blieb es bei oben genanntem Sachschaden, durch den Unfall wurde keiner der Autofahrer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Andreas Braun



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell