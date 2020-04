Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher kommen während der Gartenarbeiten

Ennepetal (ots)

Während der Bewohner eines Einfamilienhauses am Werre im Garten die ersten Arbeiten durchführte, nutzten Einbrecher am Samstag, gegen 17:00 Uhr, ihre Gelegenheit. Sie betraten das Haus unbeobachtet durch die unverschlossene Kellertür und durchsuchten die Räume und Schränke, während sich der Bewohner im Garten befand. Als Beute erlangten sie Schmuck und eine EC-Karte. Der Bewohner merkte den Diebstahl, als er in sein Haus kam und die geöffneten Schränke feststellte. Die Täter blieben unerkannt.

