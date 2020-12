POL-CLP: Cloppenburg - Dachstuhlbrand

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Am 06.12.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in dem Eibenweg in 49661 Cloppenburg. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits im Vollbrand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Betreuung der Bewohner erfolgte durch Mitarbeiter der PSNV.

