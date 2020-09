Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Waldhofstraße in Richtung Alter Messplatz und kollidierte beim Rechtsabbiegen in die Humboldtstraße mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Diese war auf dem falschen Radweg der Waldhofstraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Sie wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto ist gering.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell