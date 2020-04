Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannter legte Brand im Gewann Hickberg

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter legte am Donnerstagmittag auf einem Grundstück im Gewann Hickwald einen Brand. Zunächst wurde ein dort abgestellter Leiterwagen angezündet und schließlich noch unweit davon gelagertes Holz. Das Feuer breitete sich auf dem angrenzenden Feld und den Heckflächen aus. Die Feuerwehr, die gegen 12.20 Uhr verständigt wurde, konnte das Feuer rasch löschen, sodass es nicht auf Unterstände die auf dem Grundstück standen übergreifen konnte. Durch das Feuer wurden zwei landwirtschaftliche Arbeitsgeräte in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag im Gewann Hickfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

