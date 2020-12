Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen (Korrekturmeldung)

Am heutigen Tage, 07. Dezember 2020, wurde über einen Diebstahl von Pkw-Kennzeichen in der Lastruper Straße in Lindern berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4783758 . Das angegebene Kennzeichen muss korrigiert werden. Es lautet: VEC-LT 196.

Garrel- Diebstahl von Warnleuchten

Zwischen Samstag, 05. Dezember 2020, 19.00 Uhr, und Montag, 07. Dezember 2020, 08.00 Uhr, kam an der Thülsfelder Talsperre im Deichabschnitt zwischen den Straßen Zum Strand und Im Katzenberg zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten von zwei Pflasterungs-Ausbesserungsbaustellen zehn Warnleuchten. Zudem warfen die Täter mehrere Bauzaunelemente in eine angrenzende Weide. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 09.25 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße (Bundesstraße 72) zwischen Cloppenburg und Varrelbusch zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine 60-jährige Fahrerin aus Visbek mit ihrem PKW in einer Haltebucht am rechtsseitigen Fahrbahnrand in Richtung Varrelbusch. Kurze Zeit später beabsichtigte die 60-Jährige auf der Bundesstraße zu wenden. Hierbei übersah sie einen nachfolgenden 55-jährigen LKW-Fahrer aus Bremen. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers des 55-Jährigen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 60-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels eines Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Bundesstraße 72 in beide Richtungen voll gesperrt. Neben Polizeikräften waren ca. 30 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Besonders hervorheben möchte die Polizei das Verhalten einer Ersthelferin der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, welche vor Ort vorbildlich und professionell gehandelt hat.

