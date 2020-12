Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mehrere Fahrzeuge in Worms-Hochheim und Worms-Leiselheim beschädigt

WormsWorms (ots)

In der Nacht von Samstag, den 05.12.2020, auf Sonntag, den 06.12.2020, wurde in der Zeit von 17:00 Uhr und bis 09:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen der Außenspiegel abgetreten/beschädigt. Bislang konnten Schäden an insgesamt acht Fahrzeugen im Bachweg, in der Winzerstraße und in der Pfeddersheimer Straße festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 5.000EUR geschätzt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und eventuelle Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache oder zum Täter machen können, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell