Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

WormsWorms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:55 Uhr verursachte ein 45-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Binger Straße in Worms. Der PKW-Fahrer schob mit seinem Fahrzeug einen anderen in der Hofeinfahrt geparkten PKW durch das geschlossene Hoftor, wodurch dieser wiederum gegen ein Gebäude prallte. Der Unfallfahrer entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er konnte im Nachgang angetroffen werden. Aufgrund von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An den Unfallfahrzeugen und dem Hoftor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000EUR. Da bei dem Unfallfahrer eine Fremd- und Eigengefährdung festgestellt wurde, wurde er im Nachgang in die Rheinhessen-Fachklinik nach Alzey verbracht.

