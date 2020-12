Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: zwei Türen der Vinothek Worms beschädigt

WormsWorms (ots)

In der Zeit vom 04.12.2020 16:00 Uhr bis 05.12.2020 09:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Eingangstüren zum Schankraum der Vinothek am Parmaplatz in Worms mittels unbekannter Substanz verklebt. Durch die Beschädigung musste die Schlösser der Türen ausgetauscht werden, sodass ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand.

Zeugen, welche den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, mögen sich mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

