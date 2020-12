POL-PDWO: Worms - Autofahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Polizeidirektion Worms

Gestern, um 07:45 Uhr sind auf der L523 zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, wodurch eine Person leicht verletzt wird. Der 31-jährige Fahrer eines Opel Combo befährt die B9 aus Ludwigshafen kommend in Richtung Worms, als ihm ein 55-jähriger Wormser mit seinem VW Beetle aus der Ludwigsstraße kommend in südlicher Fahrtrichtung entgegenkommt. Der 31-Jährige biegt plötzlich nach links in Richtung B9 ab, ohne den entgegenkommenden Opel durchfahren zu lassen. Dabei kollidieren beide Fahrzeuge frontal, wodurch der Wormser leichte Verletzungen erleidet. Die Kfz sind Totalschaden und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11000 Euro beziffert. Bis zur Räumung der Fahrbahn kommt es zu Behinderungen des Verkehrs.

