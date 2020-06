Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizisten bei Personenüberprüfung beleidigt und attackiert - 28-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 10.06.2020 wurden Einsatzkräfte der Bonner Polizei im Bereich des Brassertufers beleidigt und attackiert - eine alkoholisierte Person wurde in Gewahrsam genommen: Gegen 02:00 Uhr informierten Zeugen die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei über eine Personengruppe, aus der im Bereich des Brassertufers augenscheinlich Steine in Richtung von Autos geworfen würden. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung traf eine Zeugin vor Ort an, die die Beamten auf zwei Verdächtige aufmerksam machte. Die Frau erklärte den Polizisten auch, dass sie von den beiden Verdächtigen vor dem Eintreffen der Polizei auf sexueller Grundlage beleidigt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden alkoholisierten Personen wurde einer der beiden, ein 28-jähriger Mann zunehmend aggressiver - nachdem er die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte er sich - als die Beamten ihn fixieren wollten, schlug er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und setzte sich auch weiterhin gegen die Maßnahmen zur Wehr. Der betroffene Polizist zog sich hierbei mehrere leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde schließlich in das Polizeigewahrsam verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Daher wurde zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Den 28-Jährigen, der polizeilich auch auf dem Gebiet der Gewaltkriminalität bekannt ist, erwartet nun eine Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung von Zeugen und wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugbeamte. Das zuständige Kriminalkommissariat übernimmt die weitergehenden Ermittlungen hierzu.

