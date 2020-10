Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignete sich in Heiligkreuzsteinach ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Die Fahrerin eines Fiat übersah im Heddesbacher Weg an der Einmündung Schönauer Straße einen entgegenkommenden Motorrad-Fahrer. Ihr Ausweichmanöver misslang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Fiats blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönau und Heiligkreuzsteinach beseitigten an der Unfallstelle die auf der Fahrbahn ausgelaufenen Betriebsstoffe. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn konnte die Landesstraße, die vorübergehend halbseitig gesperrt war, wieder vollständig für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

