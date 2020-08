Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020820-615: Einbruch in Blumengeschäft

Hückeswagen (ots)

Ein Blumengeschäft in der Bahnhofstraße ist von Freitag auf Samstag (31.7. - 1.8.) von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit von 18.30 bis 08.00 Uhr hebelten die Täter ein Fenster aus der Verankerung, so dass sie in die Verkaufsräume eindringen und Wechselgeld aus der Kasse stehlen konnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

