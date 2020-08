Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020820-612: "Volltreffer" bei Verkehrskontrolle

Engelskirchen (ots)

Eine Routinekontrolle der Polizei hat für einen 35-jährigen Wiehler nachhaltige Folgen - er war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und die Kennzeichen waren nicht für sein Auto ausgegeben. Gegen 16.30 Uhr am Samstag (1. August) hatte eine Streifenwagenbesatzung den 35-Jährigen auf der Kamperstraße in Ründeroth angehalten. Der unter Alkohol- und augenscheinlich auch unter Drogeneinfluss stehende Mann gab vor Ort direkt zu verstehen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten auch nicht zu dem Wagen - sie hatte der Mann nach eigenen Angaben gefunden; zumindest lagen sie nicht im Fahndungsbestand der Polizei ein. Den Wiehler, dem die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ, erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

