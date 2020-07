Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310720-610: Unfallverursacher gesucht

Lindlar (ots)

Auf dem Parkplatz des Pfarrheims in Lindlar-Hohkeppel ist am Donnerstag (30. Juli) ein schwarzer Mini beschädigt worden; der Verursacher flüchtete. Der Mini war auf dem Schotterparkplatz an der Straße Burghof zwischen 8 und 14 Uhr geparkt. Während dieser Zeit geriet ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Wagen und verursachte einen langen Kratzer auf der Fahrerseite. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell