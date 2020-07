Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310720-608: Bei Einbruch Auto gestohlen

Engelskirchen (ots)

Über eine aufgehebelte Kellertüre sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Engelskirchen-Loope eingedrungen und haben dabei auch einen weißen Toyota Verso gestohlen. Der Toyota mit den Kennzeichen GM-DB 1999 hatte im Bereich der Hauseinfahrt am Quellenweg gestanden und konnte von den Tätern mit den aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln gestartet werden. Daneben haben die Einbrecher zwei Digitalkameras, ein Laptop und eine Uhr mitgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21 Uhr am Dienstag (28. Juli) und 14 Uhr am Donnerstag. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch, die unter der Rufnummer 02261 81990 erreichbar ist.

