Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310720-606: Helm im Helmfach nützt bei Unfall nichts!

Reichshof (ots)

Nach einem Sturz mit einem Kleinkraftrad musste am Donnerstag (30. Juli) in Reichshof-Welpe ein 64-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden; dabei zog er sich auch Kopfverletzungen zu, die durch das Tragen des im Helmfach aufbewahrten Helmes vermieden worden wären. Der Reichshofer hatte gegen 18.20 Uhr einen Baustellenbereich der Welper Straße befahren. An einer etwa 3 cm hohen Fräskante verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich der Helm des Mannes zur Unfallzeit im Helmfach des Fahrzeugs befand. Das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen stammte noch aus dem Jahr 2019, so dass der Verunfallte jetzt mit einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen muss.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell