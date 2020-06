POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen stießen ein Motorrad und ein Pkw in Elztal zusammen, wodurch der 43-jährige Kradfahrer verletzt wurde. Gegen 06.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mercedesfahrer die Schwalbenstraße. An der Einmündung zur Ritterstraße bog dieser nach links ab und übersah hierbei vermutlich das vorfahrtsberechtigte herannahende Zweirad. Das Motorrad und der Pkw kollidierten, weshalb der Kradfahrer zu Fall kam. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Adelsheim: Gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein auf einem Bankparkplatz abgestellten Pkw. Als die 33-jährige Besitzerin des beschädigte Mercedes gegen 18.00 Uhr zu ihrem in der Straße "Untere Austraße" um 08.00 Uhr abgestellten Wagen zurückkam, bemerkte sie die Beschädigung am rechten hinteren Radkasten. Zeugen des Unfallgeschehens, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

