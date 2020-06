POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2020

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Unbekannter erpresst Herausgabe eines Medikamentes

Durch Vorzeigen einer schwarzen Schusswaffe erpresste ein Unbekannter am Mittwochabend die Herausgabe eines Medikamentes in einer Apotheke in der Bad Rappenauer Bahnhofstraße.

Kurz vor 18.30 Uhr betrat der Mann mit einer schwarzen Laptoptasche den Verkaufsraum der Apotheke und forderte von der anwesenden Angestellten das Medikament "Alprazolam". Das verschreibungspflichtige Medikament wird zur Behandlung von Angst- und Spannungszuständen verwendet. Noch bevor die Angestellte dem Mann den Hinweis auf die Verschreibungspflicht geben konnte, zeigte dieser der Frau den Inhalt der mitgeführten Tasche. Dort lag eine schwarze Pistole. Die junge Frau händigte dem unmaskierten Tatverdächtigen das Medikament aus. Weitere Forderungen wurden nicht gestellt.

Täterbeschreibung:

- männliche Person, zwischen 20-40 Jahre - circa 170-180 Zentimeter groß, normale bis sportliche Figur - dunkelblonde Haare (sichtbarer Bereich) - Deutsche Sprache ohne Akzent - schwarze Jacke - schwarze Mütze aus gewebten Stoff, mit 3 - 4 Zentimeter breitem Umschlag - schwarz/graue Handschuhe (sportliche Winterhandschuhe) - dunkle Hose, dunkle Schuhe

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen des Vorfalls. Wer konnte am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, eine Person in der Bahnhofstraße wahrnehmen, auf die die Beschreibung passt. Wer kann Hinweise zum dem Medikament geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

